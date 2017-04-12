Следует решительно предотвращать случаи вооруженного насилия, чтобы Ходжалинская трагедия не повторилась - немецкий депутат

2017-04-12 23:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Неприкосновенность территориальной целостности, границ суверенных государств – базовый принцип международных отношений.

Об этом в среду сказал член фракции Христианских демократов Бундестага Германии Марк Хауптман в ответ на вопрос Европейского азербайджанского общества (TEAS) о роли международных организаций и их участии в процессе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

"В связанных друг с другом четырех резолюциях Совета безопасности ООН ясно отмечена приоритетность немедленного вывода с территорий Азербайджана вооруженных сил Армении, оккупировавших их вопреки требованиям международного права, и необходимость возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам", - сказал Хауптман

Хауптман подчеркнул, что вопрос возвращения вынужденных переселенцев находится в центре внимания правительства Германии. По его словам Германия поддерживает и впредь будет поддерживать урегулирование конфликта в многостороннем формате, в рамках Минской группы ОБСЕ.

"Мы были удовлетворены заявлением о том, что в этом году во время председательства Австрии в ОБСЕ налаживание устойчивого доверия между участниками конфликта будет приоритетом. Мира можно достичь лишь за столом переговоров", - сказал немецкий депутат.

Немецкий депутат коснулся вопроса атаки вооруженных сил Армении против на позиции Азербайджана вдоль линии соприкосновения войск в апреле прошлого года.

"Принцип общего запрещения применения силы, который является основой системы международных отношений, и постоянное соблюдение резолюций Совета безопасности ООН, являются основой для стремительного политического урегулирования конфликта. Германия решительно осуждает любую агрессию. Следует решительно предотвращать случаи вооруженного насилия, чтобы Ходжалинская трагедия не повторилась", - сказал Хауптман.

В ночь с 25 на 26 февраля вооруженные армянские отряды с помощью тяжелой техники и личного состава дислоцированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили нападение на древний азербайджанский город Ходжалы и учинили беспощадную расправу над мирными жителями.

Кровавая статистика Ходжалинского геноцида такова: в ходе наступления из находившихся в городе 3 тысяч человек 613, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, были убиты с особой жестокостью, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники и подверглись унизительным пыткам, судьба 197 человек все еще неизвестна. Полностью уничтожены восемь семей. Эти люди были безжалостно убиты, подверглись пыткам и стали инвалидами лишь из-за своей этнической принадлежности, только за то, что являлись азербайджанцами.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)