"Монако" обыграл "Боруссию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

2017-04-12 23:10 | www.apa.az | 4

Футболисты "Монако" нанесли гостевое поражение дортмундской "Боруссии" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Как передает АПА, игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (19-я и 79-я минуты), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник "Боруссии" Свен Бендер (35). Авторами голов у хозяев стали Усман Дембеле (57) и Синдзи Кагава (84). На 17-й минуте защитник монегасков Фабиньо не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Ответная игра 1/4 финала состоится 19 апреля в Монако.