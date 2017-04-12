Необыкновенный вечер в Баку: открытие Дней культуры и искусства Кызылординской области Казахстана (ФОТО)

2017-04-12 23:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музыкальном театре в Баку состоялось торжественное открытие Дней культуры и искусства Кызылординской области Казахстана, сообщает Trend Life.

12-15 апреля в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном в Баку и Шеки пройдут Дни культуры и искусства Кызылординской области Казахстана.

Выступивший на открытии торжественного вечера заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Адалят Велиев отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются в различных областях, в том числе и в культуре. Постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи вносят свой вклад в дальнейшее укрепление взаимоотношений между двумя странами.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане впервые проходят Дни культуры и искусства Кызылординской области Казахстана. Мероприятие является прекрасной возможностью для творческого и культурного обмена.

Азербайджан и Казахстан издавна связывают тесные культурные связи. В течение многих десятилетий мастера искусств Азербайджана принимали участие во многих музыкальных, фольклорных, театральных фестивалях, проводимых в Казахстане, артисты из Казахстана участвовали в оперных и балетных спектаклях Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, казахские режиссеры осуществили постановки нескольких спектаклей в наших театрах, молодые вокалисты Казахстана являются не только непременными участниками Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля, но многие из них стали лауреатами, получив путевку на мировую оперную сцену.

В своем выступлении посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев отметил, что мероприятия организованные в рамках Дней культуры и искусства на протяжении четырех дней порадуют зрителей Баку и Шеки.

Дипломат подчеркнул, что мероприятия внесут вклад в укрепление культурно-гуманитарных связей между двумя странами, и позволят ближе познакомиться с богатой культурой Казахстана.

Посол выразил признательность министерству культуры и туризма Азербайджана, акимату (местные власти) Кызылординской области Казахстана, международной организации ТЮРКСОЙ за оказанное содействие в подготовке и проведении мероприятия.

Секретарь маслихата Кызылординской области Наурызбай Байкадамов подчеркнул, что программа Дней культуры и искусства интересна и многообразна. Проводимые мероприятия дают возможность ближе познакомиться с культурой и искусством Казахстана.

Далее вниманию гостей вечера была представлена концертная программа с участием солистов Кызылординской областной филармонии. На концерте прозвучали лучшие композиции в исполнении прекрасных мастеров искусства, были продемонстрированы танцевальные номера. Своими выступлениями вокалисты, музыканты и танцоры создали необыкновенную атмосферу вечера. Каждый номер программы сопровождался бурными аплодисментами зрителей.

Отметим, что в рамках Дней культуры и искусства в 19.00 13 апреля на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку будет представлена комедия "Не уедешь! Все, не уедешь...".

В Шеки культурные мероприятия пройдут в Шекинском государственном драматическом театре имени Сабита Рахмана, так в 18.00 14 апреля состоится концертная программа, а в 18.00 15 апреля – представлена театральная постановка.

(Автор: Джани Бабаева)