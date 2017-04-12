Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химической атаке в Сирии

2017-04-12 23:41 | www.apa.az | 3

Российская воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, проект на обсуждение Совбеза ООН вынесли Великобритания, Франция и США.

Резолюция осуждает применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требует от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента.

Помимо России против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Китай при голосовании воздержался.