Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химической атаке в Сирии
2017-04-12 23:41 | www.apa.az | 3
Российская воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, проект на обсуждение Совбеза ООН вынесли Великобритания, Франция и США.
Резолюция осуждает применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требует от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента.
Помимо России против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Китай при голосовании воздержался.