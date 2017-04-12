Проявляемая в Азербайджане забота о религии может быть примером для других стран - депутат

2017-04-12 23:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что в Азербайджане религия отделена от государства, свободе вероисповедания и проведению религиозных обрядов всегда уделялось большое внимание, сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

По его словам, такое отношение проявляется не только к представителям традиционной и связанной с историей Азербайджана исламской религии, но и других мировых религий.

"Ремонт мечетей за счет государства, их бесплатное обеспечение газом, строительство новых мечетей, поздравления главы государства во время различных религиозных праздников верующих, является тому наглядным примером", - сказал Мирзазаде.

Депутат отметил, что во всех регионах Азербайджана построены мечети и созданы все условия для свободного вероисповедания.

"Строительство в Баку самой большой мечети и свободное проведение в этой мечети религиозных обрядов являются хорошим тому примером. В то же время в Азербайджане созданы необходимые условия для посещения верующими различных священных мест в мире. Считаю, что проявляемая в Азербайджане забота о религии и основанное на взаимоуважении мирное сосуществование представителей различных религий может быть примером и для других государств", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)