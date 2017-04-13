Тиллерсон: “Режим Асада подходит к концу”

2017-04-13 00:19 | www.apa.az | 2

Уход президента Сирии Башара Асада должен происходить организованным образом.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы поговорили о будущей роли Башара Асада. Будь то участие в политическом процессе или неучастие в политическом процессе, очевидно, что режим Асада подходит к концу, - сказал госсекретарь США. - Они в этом сами виноваты - своим поведением и той войной, которая продолжается в стране несколько лет".

"Наша позиция - Россия является наиболее близким союзником и поможет понять Асаду эту реальность, - подчеркнул он. - Считаем, что это важно, что уход Асада должен проходить структурированным и организованным образом, чтобы все общины были представлены за столом переговоров при нахождении политического решения".