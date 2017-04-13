Лига чемпионов: “Реал” и “Атлетико” одержали победы

2017-04-13 00:55 | www.apa.az | 3

Испанский футбольный клуб "Реал" в гостях одержал победу над немецкой "Баварией" со счетом 2:1 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает АПА, в составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду (47-я, 77-я минута). У проигравших отличился Артуро Видаль (25). На 45-й минуте Видаль не реализовал пенальти. На 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Баварии" Хави Мартинес.

Другой испанский футбольный клуб "Атлетико" дома одержал победу над английским "Лестером" со счетом 1:0. Единственный мяч на 28-й минуте с пенальти забил Антуан Гризманн.

Ответные матчи состоятся18 апреля.