Дубль Роналду помог «Реалу» на выезде обыграть «Баварию»

2017-04-13 00:49 | www.oxu.az | 4

Мадридский «Реал» праздновал победу в первом четвертьфинальном матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, в Мюнхене сливочные, проигрывая по ходу встречи 0:1, благодаря дублю Криштиану Роналду обыграли местную «Баварию».

Немцы вышли вперёд на 25-й минуте благодаря голу Артуро Видаля. В конце первого тайма хозяева имели прекрасную возможность забить второй мяч, получив право на пенальти. Однако Видаль с 11-метровой отметки пробил выше ворот.

В начале второго тайма «Реал» отыгрался благодаря точному удару Криштиану Роналду. На 61-й минуте хозяева поля остались вдесятером — Хави Мартинес получил вторую жёлтую карточку. После этого преимуществом полностью завладели гости, что вылилось во второй гол Роналду на 77-й минуте.

В другом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» принимал на своём поле «Лестер

Сити». Встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 28-й минуте записал на свой счёт французский форвард Антуан Гризманн, который реализовал пенальти.

Ответные матчи состоятся через шесть дней.

С.Б.

