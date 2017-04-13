Криштиану Роналду первым в истории футбола забил сто голов в еврокубках

2017-04-13 01:02 | www.apa.az | 4

Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который забил сто голов в еврокубках.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, два мяча, забитых форвардом в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с немецкой "Баварией", стали для 32-летнего португальца 99-м и 100-м в карьере в еврокубках.

Роналду забил 16 из 100 голов в составе английского "Манчестер Юнайтед", еще 84 - "Реала", за который выступает с 2009 года. 97 голов нападающий забил в Лиге чемпионов, 1 - в ее квалификации, еще 2 - в Суперкубке УЕФА.