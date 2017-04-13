Трамп: “США и Россия совершенно не ладят друг с другом”

2017-04-13 01:13 | www.apa.az | 4

Отношения с Россией достигли "низшей точки".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы совершенно не ладим с Россией", — сказал глава Соединенных Штатов. При этом он подчеркнул, что все еще стремится к нормализации отношений с Москвой.

"Было бы здорово, если бы мы поладили с Путиным, с Россией…Я хотел бы поладить со всеми… Когда мои полномочия закончатся, мир станет намного лучше", - заявил Трамп.