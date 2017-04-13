Столтенберг: “НАТО не хочет новой "холодной" войны c Россией”

2017-04-13 01:39 | www.apa.az | 4

Североатлантический альянс не желает новой гонки вооружений и холодной войны с Россией.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО следует наращивать силы на восточном фланге, но нельзя допустить новой холодной войны и гонки вооружений. Единственный способ избежать усиления напряженности - это продолжать привлекать Россию к политическому диалогу. Действия НАТО носят "оборонительный характер", - отметил он.