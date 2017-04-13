Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Сирии

2017-04-13 01:33 | www.trend.az | 3

Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии, передает РИА Новости.

Заседание по резолюции прошло в среду. Проект на обсуждение Совбеза вынесли Великобритания, Франция и США, он предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр ранее назвал проект резолюции "простым и сбалансированным". Новый вариант практически совпал с тем, что был предложен этими странами на прошлой неделе, но не поставлен на голосование. Он содержал ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

Россия ранее представила свой вариант проекта резолюции. В российском МИД подчеркнули, что этот вариант документа "нацелен на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты".

По словам главы МИД Сергея Лаврова, внесенный западными странами проект резолюции посвящен не столько расследованию инцидента, сколько легитимизации обвинений в адрес официального Дамаска.

Инцидент с возможным использованием химического оружия произошел 5 апреля в провинции Идлиб. США обвинили в случившемся сирийское правительство, однако доказательств не представили, сославшись на секретность.