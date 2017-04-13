МВФ выделил Грузии 285 млн. долларов

2017-04-13 02:13 | www.apa.az | 4

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Грузии 285,3 миллиона долларов.

Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба фонда.

Программа рассчитана на три года и нацелена на "поддержку проводимых властями экономических реформ.

"Данная программа поможет Грузии осуществить хорошо скоординированные экономические меры, а также добиться экономического роста", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что речь идет об "амбициозных структурных реформах, которые сфокусированы на улучшении образования, обеспечении более эффективного госуправления, инвестициях в инфраструктуру, улучшении делового климата".