МВФ выделил Грузии 285 млн. долларов
2017-04-13 02:13 | www.apa.az | 4
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Грузии 285,3 миллиона долларов.
Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба фонда.
Программа рассчитана на три года и нацелена на "поддержку проводимых властями экономических реформ.
"Данная программа поможет Грузии осуществить хорошо скоординированные экономические меры, а также добиться экономического роста", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что речь идет об "амбициозных структурных реформах, которые сфокусированы на улучшении образования, обеспечении более эффективного госуправления, инвестициях в инфраструктуру, улучшении делового климата".