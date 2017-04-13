МВФ выделил Грузии 285,3 миллиона долларов

2017-04-13 02:27 | www.trend.az | 4

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Грузии 285,3 миллиона долларов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отмечается, данная программа рассчитана на три года и нацелена на "поддержку проводимых властями экономических реформ".

"Данная программа поможет Грузии уменьшить уязвимость экономики и осуществить хорошо скоординированные экономические меры, а также добиться экономического роста", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что речь идет об "амбициозных структурных реформах, которые сфокусированы на улучшении образования, обеспечении более эффективного госуправления, инвестициях в инфраструктуру, улучшении делового климата".