Трамп пригрозил Ким Чен Ыну американскими атомными подлодками

2017-04-13 04:37 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что он попросил председателя КНР Си Цзиньпина сообщить лидеру КНДР Ким Чен Ыну о том, что «в США есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки».

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом он заявил в интервью Fox Business, передает агентство «Ренхап».

Он заявил, Ким Чен Ын «совершает большую ошибку».

По словам Трампа, нельзя позволить «такой стране как КНДР» иметь ядерное оружие.

Также Трамп заявил, что не раскрывает своих планов относительно КНДР.