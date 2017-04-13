В Мексике неизвестные сбросили с самолета трех человек

2017-04-13 04:45 | www.trend.az | 3

В Мексике на крыше больницы обнаружили тело мужчины, которого, по словам очевидцев, сбросили с самолета, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Инцидент произошел в штате Синалоа. Еще два тела были обнаружены в 60 километрах от административного центра Кульякан. Местные СМИ сообщают, что все трое погибших были сброшены с одного самолета. Полиция устанавливает детали инцидента.

Штат Синалоа знаменит наркокартелем, который возглавлял Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу "Коротышка". После ареста главы группировки ситуация в штате только ухудшилась в связи с усилением противостояния между самым крупным в стране картелем и другими представителями наркомафии.