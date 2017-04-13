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В Венесуэле в ходе протестов погибли пять человек

2017-04-13 05:01 | www.apa.az | 3

Число погибших в результате антиправительственных протестов в Венесуэле достигло пяти человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, два человека были убиты в ходе манифестаций на территории  штата Лара. Оба погибших были застрелены в городе Баркисимето военизированными сторонниками президента Николаса Мадуро, одному убитому было 36 лет, второму – 14 лет, еще 12 человек получили ранения.

Местные СМИ сообщали о гибели за все время протестов еще трех человек. Молодой мужчина был застрелен на прошлой неделе в штате Миранда, затем еще один юноша был убит в городе Валенсия (штат Карабобо), а в Каракасе от последствий воздействия слезоточивого газа скончалась пожилая женщина.

В последние дни в Венесуэле проходят массовые акции оппозиции, протестующей против недавнего решения Верховного суда, резко ограничившего полномочия оппозиционного парламента. Само решение уже отменено, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.

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