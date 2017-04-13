Отношения Беларуси и Турции укрепляются на основе взаимного уважения - Ахмет Йылдыз

2017-04-13 05:35 | www.trend.az | 4

Отношения Беларуси и Турции укрепляются на основе взаимного уважения, заявил первый заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз на мероприятии по случаю 25-летия белорусско-турецких дипломатических отношений, передает Белта.

Ахмет Йылдыз отметил, что в связи с юбилеем состоялся обмен поздравительными посланиями на уровне президентов двух государств, премьер-министров, руководителей парламентов и министерств иностранных дел.

Он считает важными недавно состоявшиеся белорусско-турецкие межмидовские политические консультации.

"За 25 лет отношения между Беларусью и Турцией получили хорошее развитие и укрепились на основе взаимного уважения, - подчеркнул Ахмет Йылдыз. - Наши двусторонние отношения свободны от каких-либо проблем".

Первый замминистра иностранных дел Турции обратил внимание на важность договоренностей, которые достигнуты между Беларусью и Турцией во время визита в ноябре минувшего года турецкого лидера в Минск. В этот период состоялся также форум, который продемонстрировал четкий обоюдный сигнал усиливать контакты во всех сферах.

Кроме того, Ахмет Йылдыз заявил, что в непростых современных условиях Турция большое внимание уделяет оказанию гуманитарной помощи, в числе приоритетов считает урегулирование сирийского конфликта, борьбу с терроризмом.-0-