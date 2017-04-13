МАГАТЭ: КНДР продвигает свою ядерную программу

2017-04-13 05:46 | www.apa.az | 4

КНДР определенно продвигает вперед свою ядерную программу.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, такую точку зрения высказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано в интервью телеканалу NHK.

"Число зданий, которые, вероятно, являются объектами по обогащению урана, удвоилось, в прилегающих районах идет строительство вспомогательных зданий", - сказал он.

"Есть признаки того, что Северная Корея определенно осуществляет то, о чем ранее заявляла. Я на протяжении долгого времени слежу за проблемой ракетно-ядерной программы Пхеньяна, и можно сказать, что напряженность в этом отношении повышается", добавил гендиректор МАГАТЭ .