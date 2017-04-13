Башар Джаафари: “Сирия готова допустить следователей ОЗХО на авиабазу Шайрат”

2017-04-13 06:32 | www.apa.az | 4

Сирия готова предоставить экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ к авиабазе Шайрат, чтобы проверить, хранился ли на ней зарин.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он сообщил, что Дамаск направил письмо генеральному директору ОЗХО Ахмету Узюмджю, попросив его "направить беспристрастную и профессиональную миссию в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат, чтобы установить, что именно произошло".

Как заявил Джаафари, правительство Сирии "как никто другой" заинтересовано в том, чтобы пролить свет на то, что произошло в этом городе.