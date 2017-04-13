Нагорно-карабахский конфликт оказывает негативное влияние на весь регион - посол Швейцарии
2017-04-13 07:58 | www.trend.az | 2
БАКУ/ Trend/ - Швейцария поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сказал Trend посол Швейцарии в Азербайджане Филип Шталдер.
По его словам, стороны должны сесть за стол переговоров и провести более эффективные мирные переговоры.
"Любой конфликт оказывает негативное влияние на соседние страны, в целом на весь регион", отметил посол.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Эльчин Мехтиев)