Инвестсотрудничество между Азербайджаном и Италией необходимо расширять - ITA (Эксклюзив)

2017-04-13 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Италия планирует расширить свое инвестиционное присутствие в Азербайджане, сказал в интервью Trend бывший директор ITA (отдела по развитию торгового обмена посольства Италии) Луиджи Д’Апреа.

По его словам, для этого имеются большие возможности.

"Италия начала инвестировать в Азербайджан много лет назад. Первые инвестиции были вложены в сферу моды, и именно в этой сфере были созданы первые совместные предприятия между нашими странами. Эти отношения впоследствии были распространены на все остальные сферы. Сейчас рынок расширяется и меняется, поэтому в будущем мы планируем расширить, как итальянские инвестиции в экономику Азербайджана, так и инвестиции Азербайджана в Италию. И для этого есть очень много возможностей. В частности, это касается сферы транспорта и логистики, в особенности зоны свободной торговли, создаваемой в поселке Алят", - сказал Д’Апреа.

По его словам, из-за мирового экономического кризиса многие инвесторы заняли выжидательную позицию, но уже с текущего года ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

"Уже в 2017 году мировая экономика начнет восстанавливаться. И это отразится, как на объемах инвестиций, так и на товарооборотемежду Азербайджаном и Италией. Также это может повлиять на строительные и инфраструктурные проекты, которые очень важны, учитывая стратегическое расположение Азербайджана. Эти проекты смогут привлечь еще большее количество инвестиций. Я считаю, что объем взаимных инвестиций между нашими странами будет расти из года в год, так как для этого есть все необходимые предпосылки", - сказал Д’Апреа.

По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, начиная с 2010 года объем прямых инвестиций из Италии в Азербайджан превысил 105 миллионов долларов. В свою очередь объем инвестиций из Азербайджана в Италию за аналогичный период составил более 133 миллионов долларов, из которых около 129 миллионов долларов были вложены только за 2016 год.

Коснувшись количества итальянских компаний, работающих в Азербайджане, Д’Апреа отметил, что на сегодняшний день в стране есть постоянно действующие итальянские компании, но и задействованные в торговых операциях в большом объеме.

"Сложно сказать точное количество итальянских компаний в Азербайджане, так как их число меняется с каждым годом. Могу сказать, что на постоянной основе в Азербайджане действует около 20 итальянских компаний, среди которых такие известные компании, как Saipem, Valvitalia, Drillmec, Maire Tecnimont, Technip Italy, Tenaris. Также в прошлом году был подписан контракт с компанией Danielle, которая начала функционировать в Азербайджане. Кроме того, в Азербайджане действуют итальянские компании, функционирующие в сфере моды, а также несколько строительных компаний. Но если мы будем считать компании и бренды, которые присутствуют на азербайджанском рынке, то это в основном компании в сфере моды, общее число которых может колебаться от 500 до 1000 единиц", - сказал Д’Апреа.

По итогам прошлого года товарооборот между Азербайджаном и Италией составил 1,89 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с 2015 годом на 33,5 процента. Италия, в течение восьми лет занимавшая первое место в списке основных торговых партнеров Азербайджана, опустилась по итогам 2016 годам на третье место. В отчетный период Азербайджан экспортировал в Италию продукцию на общую сумму 1,56 миллиарда долларов, что составило 17,06 процента от всего азербайджанского экспорта. Импорт из Италии составил 332,19 миллиона долларов, сократившись по сравнению с 2015 годом на 43,5 процента.

Вместе с тем в начале 2017 года Италия вновь вернула себе лидерство в списке торговых партнеров Азербайджана. По данным Госкомтаможни Азербайджана, общий товарооборот между нашими странами в январе-феврале 2017 года составил 461,5 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 41,4 процента. Италия также осталась основным импортером азербайджанской продукции. Объем экспорта в эту страну составил 422,67 миллиона долларов. В свою очередь Азербайджан импортировал итальянской продукции на сумму 38,84 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)