Спектакль о дружбе и взаимовыручке: премьера в Бакинском кукольном театре

2017-04-13 10:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига в Баку готовится к премьере спектакля Turp ("Репка"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Новый спектакль, поставленный по мотивам русской народной сказки, будет представлен вниманию юных зрителей 23 апреля. В спектакле сохранен классический сюжет, но введены новые герои. В настоящее время в театре проходят последние репетиции постановки, которая получилась яркой, динамичной, с большим количеством музыкальных номеров.

Спектакль учит юных зрителей – дружбе, поддержке и взаимовыручке.

Режиссер-постановщик – Гурбан Масимов, художник-постановщик – Равана Ягубова, композитор – заслуженный артист Вугар Джамалзаде.

В спектакле, с использованием различных кукольных техник, главные роли исполняют – Джамиля Аллахвердиева, Джавид Тельман, Айгюль Агаева, Нармин Ахмедова, Самира Наджафова, Вюсал Гусейнов, Эльнур Алиев и Фируза Насибли.

(Автор: Джани Бабаева)