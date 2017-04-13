Yurt genelinde büyük terör operasyonu: 543 kişi gözaltında

2017-04-13 10:27 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İçişleri Bakanlığı: 21 ilde yapılan PKK/KCK operasyonunda 412 kişi, 13 ilde yapılan IŞİD operasyonunda ise 131 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı yurt genelinde düzenlenen terör operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre; son bir haftada 412 kişi PKK/KCK’dan, 131 kişi ise IŞİD’den gözaltına alındı. Son bir hafta içerisindeki terör operasyonlarında gözaltına alınan 543 kişinin Emniyet’teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.