Режим прекращения огня был нарушен 115 раз

2017-04-13 10:09 | www.apa.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Кемерли, Гызылхаджылы Газахского района, Алибейли и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Шихлар Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.