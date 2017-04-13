Посол Швейцарии: Карабахский конфликт оказывает негативное влияние на весь регион

2017-04-13 08:55 | www.oxu.az | 3

Швейцария поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал Trend посол Швейцарии в Азербайджане Филип Шталдер.

По его словам, стороны должны сесть за стол переговоров и провести более эффективные мирные переговоры.

«Любой конфликт оказывает негативное влияние на соседние страны, в целом на весь регион», отметил посол.

A.M.