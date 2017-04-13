В Баку обсуждаются вопросы демаркации границ между Азербайджаном и Россией

2017-04-13 10:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку в четверг проходит четвертое заседание совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией.

Заседание проходит под руководством сопредседателей совместной комиссии по демаркации границ замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и официального представителя МИД РФ Вадима Постнова, сообщили Trend в МИД Азербайджана.

На заседании принимают участие члены госкомиссии с обеих сторон, а также представители государственных структур, эксперты и главы приграничных районов.

На заседании обсуждаются вопросы по демаркации границ. Заседание продолжит свою работу до 17 апреля.