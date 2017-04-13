Expressbank предлагает зарплатные карты корпоративным клиентам всего за 3 дня

2017-04-13 10:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Всегда отличающийся оперативным, быстрым и качественным обслуживанием Expressbank объявляет о старте новой кампании – предоставление клиентам зарплатных карт на бесплатной основе в течение трех рабочих дней.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, являясь членом международных платежных систем Visa International и MasterCard International, Expressbank, в зависимости от предпочтений клиента, предлагает зарплатные карты VISA Electron или Maestro. По условиям новой кампании процесс открытия счетов, заказа и предоставления зарплатных карт клиентам будет осуществляться в течение трех рабочих дней и совершенно бесплатно.

Кампания, которая будет длиться до 15 июня 2017 года предусмотрена для юридических лиц и частных предпринимателей. Для того, чтобы подключиться к данной кампании, необходимо лишь заключить контракт с банком, а также предоставить необходимые документы и список сотрудников.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а шесть располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в Информационный центр 132, воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.