НАК подтвердил ликвидацию в Дагестане главаря бандитов Ильяса Халилова

2017-04-13 10:11 | www.apa.az | 3

Среди ликвидированных в Дагестане бандитов предварительно опознан главарь банды Ильяс Халилов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«На его счету многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийство двух жителей села Талги, покушение на сотрудников правоохранительных органов в селении Карамахи, а также вымогательство крупных денежных сумм у предпринимателей для финансирования террористической деятельности», — сказал представитель Информационного центра НАК Андрей Чацкий.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что лидера махачкалинской бандгруппы опознали среди боевиков, ликвидированных в ночь на вторник в Кумторкалинском районе Дагестана.