В Государственном кремлевском дворце состоится концерт к 75-летию Муслима Магомаева

2017-04-13 10:22 | www.apa.az | 3

В Государственном кремлевском дворце состоится концерт арт-проекта «ТенорА XXI века», посвященный 75-летию народного артиста Муслима Магомаева.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Государственного кремлевского дворца, концерт под названием «Нет песни без тебя» состоится 31 мая.

ТенорА XXI века» выступят в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Прозвучат песни из репертуара Муслима Магомаева «Чертово колесо», «Свадьба», «Королева красоты», «Лучший город Земли», «Верни мне музыку», «Благодарю тебя», «Элегия», «Луч солнца золотого», «Ноктюрн», «Твои следы», «Надежда», «Мелодия», «Bella chao», «Parla piu piano», «MyWay», «Delilah» и др.