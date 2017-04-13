На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона

2017-04-13 08:58 | www.oxu.az | 2

Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство РИА Новости.

«В период с 00 часов 14 апреля по 16 апреля 2017 года включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов, города Петропавловска-Камчатского, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский», — сообщает центр.

Краевой главк МЧС России рекомендовал руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и, по возможности, не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни.

Мощный охотоморский циклон обрушился на южные районы Камчатки днём в четверг. В зоне влияния атмосферного вихря оказались Петропавловск-Камчатский, Елизовский, Усть-Большерецкий районы и юг Мильковского. Здесь идёт сильный мокрый снег, ветер побережьях достигает штормовой силы.

A.M.