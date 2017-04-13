Президент Ильхам Алиев принял главу Киевской городской госадминистрации (ФОТО)

2017-04-13 10:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Вспомнив недавнюю встречу с главой Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко в Мюнхене, глава государства выразил надежду на то, что его визит в Азербайджан пройдет интересно, послужит делу укрепления связей между двумя странами, Баку и Киевом.

Президент Азербайджана подчеркнул наличие хороших перспектив для сотрудничества и взаимного опыта, отметив, что этот визит Виталия Кличко создал возможность встретиться с коллегами, поближе ознакомиться с идущими в Баку процессами развития, спортивными объектами, строящимися в Баку.

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сказал, что испытывает чувство большого удовлетворения в связи с визитом в Азербайджан, подчеркнул, что давно не был в Баку, и что красота столицы произвела на него глубокое впечатление. Он сказал, что в связи с этим визитом были проведены большие подготовительные работы с точки расширения сотрудничества между двумя странами, Киевом и Баку.

Затем Виталий Кличко преподнес Президенту Ильхаму Алиеву в дар экземпляр изданной ограниченным тиражом книги-альбома, посвященной всемирно известному боксеру Мухаммеду Али с личным автографом Мухаммеда Али.

Отметим, что эта книга-альбом, преподнесенная главе государства, является 16 экземпляром ограниченного тиража.