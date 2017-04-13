Казахстан рассчитывает на облегчение визового режима со странами ЕС

2017-04-13 10:46 | www.trend.az | 3

Министерство иностранных дел Казахстана рассчитывает на облегчение визового режима со странами Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики по итогам встречи министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с делегацией германского Бундестага во главе с руководителем парламентской группы дружбы "Германия - Центральная Азия" Манфредом Грундом.

"В ходе беседы Кайрат Абдрахманов отдельно обозначил тему дальнейшего расширения человеческих контактов между двумя странами и между Республикой Казахстан и Европейским союзом в целом, подчеркнув, что со своей стороны Казахстан идет на серьезные шаги. Так, с начала года введен безвизовый режим для посещения страны гражданами государств - членов Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) и ЕС по всем видам паспортов до 30 дней, предпринимаются иные меры по облегчению приезда в нашу страну зарубежных инвесторов, деловых делегаций и туристов", - отмечается в сообщении.

"При этом Казахстан повышает стандарты контроля в сфере документирования граждан, как государство не представляет риск миграции и рассчитывает на встречное движение с европейской стороны по облегчению визового режима для посещения казахстанцами стран шенгенской зоны, что будет соответствовать договоренностям, закрепленным в соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС", - говорится в сообщении МИД.