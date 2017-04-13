Сергей Лавров: «Россия в Сирии не делает ставку ни на Башара Асада, ни на кого-то другого»

2017-04-13 10:24 | www.apa.az | 3

Россия в Сирии не делает ставку ни на президента страны Башара Асада, ни на кого-то другого.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, проведенной по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По его словам, все сирийцы должны, как это и записано в резолюции Совета Безопасности ООН, сесть и договориться: «Это должен быть инклюзивный межсирийский диалог».