Очередной рекорд от Криштиану Роналду

2017-04-13 09:03 | www.oxu.az | 3

Нападающий испанского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который забил сто голов в еврокубках.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, два мяча, забитых форвардом в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с немецкой «Баварией», стали для 32-летнего португальца 99-м и 100-м в карьере в еврокубках.

Роналду забил 16 из 100 голов в составе английского «Манчестер Юнайтед», еще 84 – «Реала», за который выступает с 2009 года. 97 голов нападающий забил в Лиге чемпионов, 1 - в ее квалификации, еще 2 - в Суперкубке УЕФА.

A.M.