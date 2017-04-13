В Мексике с самолета сбросили трех мужчин

2017-04-13 09:10 | www.oxu.az | 3

В Мексике на крыше больницы обнаружили тело мужчины, которого, по словам очевидцев, сбросили с самолета.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в штате Синалоа. Еще два тела были обнаружены в 60 километрах от административного центра Кульякан. Местные СМИ сообщают, что все трое погибших были сброшены с одного самолета. Полиция устанавливает детали инцидента.

Штат Синалоа знаменит наркокартелем, который возглавлял Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу «Коротышка». После ареста главы группировки ситуация в штате только ухудшилась в связи с усилением противостояния между самым крупным в стране картелем и другими представителями наркомафии.

A.M.