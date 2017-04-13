Азербайджан к осени увеличит мощности производства пропилена в 2,5 раза (версия 2)

2017-04-13 11:01 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Производство пропилена на заводе "Этилен-полиэтилен" ПО "Азеркимья" по окончании первого этапа модернизации в октябре этого года вырастет до 150 тысяч тонн с нынешних 60 тысяч тонн, сказал журналистам в четверг глава ПО Мухтар Бабаев.

"На последующем этапе производительность будет доведена до 185-190 тысяч тонн", - сказал Бабаев.

Он рассказал, что процесс модернизации завода "Этилен-полиэтилен" разделен на три этапа.

"Первый этап завершается в октябре этого года, второй этап - летом (в июле-августе) следующего года, и окончательные работы по модернизации будут завершены летом 2019 года, когда будут полностью установлены автоматика, печи и т.д. Technip (EPC-подрядчик) пока предоставил лишь ориентировочный график, но могут быть определенные сдвиги. В целом работы идут по плану. Объем работ очень большой, так как строительство нового завода по графику спланировать легко, а модернизировать - сложнее, потому что много проблем появляется по ходу работ. Этому заводу почти 30 лет, техника устаревает, поэтому, знакомясь с состоянием завода, Technip и наши консультанты при обнаружении каких-либо технологических проблем включают их в объем работ. Соответственно, сроки могут корректироваться", - сказал Бабаев.

По его словам, в прошлом году затраты на модернизацию составили порядка 30 миллионов евро.

"В ближайший месяц мы должны будем выплатить еще порядка 80 миллионов евро с целью планомерного осуществления работ. Финансирование осуществляется, как за счет кредитов, так и со стороны азербайджанской госкомпании SOCAR", - сказал Бабаев.

Он также отметил, что проект SOCAR Polymer ныне реализуется на территории бывшего завода органического синтеза.

"Сегодня в состав ПО "Азеркимья" входят два предприятия. Но главной задачей было постепенно оценить перспективы старых производств, и территории неперспективных и экономически невыгодных из них должны были быть очищены, переданы Сумгайытскому химико-промышленному парку. Этот процесс так и идет. Там уже зарегистрированы девять резидентов, идет строительство. Сумгайытская промышленная зона все так же развивается. Там работают не только нефтехимические, но и текстильные предприятия, создан большой продовольственный парк", - сказал Бабаев.

Сумгайытский химико-промышленный парк был создан в 2011 году. В настоящее время в парке действуют девять резидентов. Общий объем инвестиций, который они вложат в парк, составит 1,1 миллиарда долларов. Резиденты промышленных парков в Азербайджане имеют ряд преференций, в том числе освобождение на семь лет от налогов на прибыль, землю и имущество. Также ввозимое ими оборудование не облагается налогом на добавленную стоимость и таможенными пошлинами.

(Автор: Максим Цурков)