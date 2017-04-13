Презентация SOCAR Turkey в БВШН

2017-04-13 11:01 | www.trend.az | 2

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча с руководством компании SOCAR Turkey. Во встрече приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, руководитель департамента по работе с персоналом Динар Мамедова, руководитель департамента по производству Эмиль Эминов, координатор департамента по работе с персоналом Сибель Угур, специалист по финансам и продажам Фунда Фидан, а также директор отдела по планированию и оптимизации компании STAR Rafineri Эрай Сарыбаш, менеджер STAR Rafineri по вопросам образования Илхан Чалгар, директор департамента по работе с персоналом компании PETKİM Бахруз Бабаев, профессора, преподаватели и студенты Высшей Школы. На встрече были представлены Программа стажировки студентов и Программа трудоустройства выпускников инженерных факультетов этого года. В рамках этой инициативы пройдут экзамены и собеседования, по итогам которых до семи студентов будут отобраны для производственной практики в SOCAR Turkey и до 30 выпускников БВШН получат рабочие места в этой компании.

Выступая на мероприятии, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что такие возможности будут предоставляться студентам Высшей Школы каждый год. Он сказал, что БВШН установила тесное сотрудничество со многими международными нефтегазовыми компаниями, в рамках которого студенты вуза проходят производственную и летнюю практику в этих компаниях. Ректор также сообщил, что студенты БВШН уже проходили стажировку на предприятиях SOCAR, в том числе в SOCAR Turkey и Petkim. Эльмар Гасымов выразил благодарность руководству SOCAR за предоставленные возможности и пожелал студентам добиться успеха в их стремлении стать сотрудниками SOCAR Turkey.

Менеджер по производству SOCAR Turkey Эмиль Эминов рассказал об истории становления, развития и основных направлениях деятельности компании SOCAR в Турции, особо остановившись на достижениях и международных проектах, реализованных компанией в этой стране. Директор отдела по планированию и оптимизации компании STAR Rafineri Эрай Сарыбаш выступил с информацией о производственных процессах на этом нефтеперерабатывающем заводе. Он подчеркнул, что про строительстве и организации производства использовались самые передовые международные технологии, которые не только эффективны, но и безопасны для окружающей среды.

Руководитель Департамента по работе с персоналом SOCAR Turkey Динар Мамедова рассказала студентам о программах стажировки студентов и трудоустройства выпускников, процессе отбора кандидатов и сроках подачи документов, а также об условиях прохождения производственной практики и работы. Она проинформировала, что тесты для кандидатов будут проведены в конце апреля.

В завершение встречи представители компании SOCAR Turkey ответили на многочисленные вопросы студентов.