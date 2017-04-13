Jamestown foundation: Азербайджан и Китай реализуют проект важного маршрута между Востоком и Западом, Севером и Югом

2017-04-13 11:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили приняли участие в интерактивном заседании «Эффективность Шелкового пути» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, пишет аналитик Фуад Шахбазов в статье, опубликованной крупным американским мозговым центром Jamestown foundation.

«Участие двух лидеров в этом заседании обозначило важность нового китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути» и его роль в будущем развитии экономики и инфраструктуры на Южном Кавказе как источника и транзитного коридора для стратегических глобальных ресурсов, таких как нефть и природный газ, а также как важного транспортного маршрута между Востоком и Западом, Севером и Югом», - пишет Шахбазов, статьи которого публикуются также в таких авторитетных изданиях, как Forbes, Jerusalem Post, EurActive.

Южный Кавказ имеет большое геостратегическое значение, говорится в статье.

В последнее время Южный Кавказ стал областью, представляющей большой интерес как территория для расширения очень амбициозного китайского проекта «Шелковый путь», цель которого связать Европу и Восточную Азию через новые дороги и железные дороги Евразийского континента, говорится в статье.

Но реальная связь Китая с регионом, скорее всего, появится после завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), так как эта железная дорога, связанная с транзитными коридорами китайского "Шелкового пути", идущими далее на восток, поспособствует поставкам Китаем грузов на запад через территорию Южного Кавказа и активизации торговых возможностей в регионе, пишет автор.

Баку положительно отреагировал на инициативу китайского проекта «Шелковый путь», надеясь, что этот амбициозный проект принесет больше китайских инвестиций в страну, пишет Шахбазов, отмечая, что эта тенденция в значительной степени способствовала формированию двусторонних отношений Азербайджана с Китаем, что позволило ему стать одним из десяти ведущих торговых партнеров Азербайджана.

За 22 года дипломатических отношений товарооборот между Китаем и Азербайджаном вырос в 800 раз, говорится в статье.

Первоначально двусторонняя торговля составляла лишь 1,5 миллиона долларов, но к 2013 году торговый оборот достиг 1,5 миллиарда долларов.

В 2016 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) одобрил свой самый крупный до сих пор кредит для строительства газопровода, связывающего Азербайджан с Турцией и Южной Европой. AIIB предоставил 600 миллионов долларов для проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), посредством которого природный газ с месторождений в Азербайджане будет транспортироваться через Турцию, а затем в страны Юго-Восточной Европы, говорится в статье.

(Автор: Эльмира Таривердиева)