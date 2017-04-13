Российский экспортный центр поддержал экспорт в Азербайджан на полмиллиарда долларов (версия 2)

2017-04-13 11:22 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Российский экспортный центр (РЭЦ) поддержал экспорт в Азербайджан на сумму около 500 миллионов долларов, сказал в четверг на встрече с местными предпринимателями в Баку член правления, управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.

"Азербайджан является стратегическим рынком для компаний из России, для нас это всегда была страна особого фокуса. У нас есть достаточно большие проекты, в том числе совместный с "Газпромбанк", - сказал он.

По его словам, в настоящее время РЭЦ рассматривает еще 10 проектов по финансовой поддержке на сумму более 460 миллионов долларов и 15 проектов по нефинансовой поддержке.

Крупнейшим экспортным проектом РЭЦ в Азербайджане, как отметил Гусаков, является поддержка поставок для ЗАО "Азербайджанские железные дороги" путевого оборудования на сумму 231 миллион долларов.

Среди других проектов - поддержка экспорта металлургической продукции на сумму 40 миллионов долларов, пищевой продукции (два миллиона долларов), продуктов животного и растительного происхождения (18 миллионов долларов), радиоэлектроники и электротехники (115 миллионов долларов), средств наземного транспорта (19 миллионов долларов) и другие.

(Автор: Азад Гасанли)