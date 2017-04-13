Политолог из Молдовы присоединился к Платформе Мира

2017-04-13 11:22 | www.apa.az | 3

Заместитель директора «Института Эффективной Политики» Молдовы, политический аналитик, доктор исторических наук Руслан Шевченко сделал заявление в связи с присоединением к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА в пресс-службе платформы, в заявлении говорится: «Последствиями войны всегда будут всеобщее бедствие и разрушения. По этой причине очень важно скорейшее мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно-признанные границы обоих государств.

Также является важным выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ направленных на мирное урегулирование конфликта.

Два народа когда-то имели добрососедские отношения, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. По причине неразрешенности конфликта, сегодня, представления этих народов друг о друге формируется только в контексте войны. И это очень ужасно.

Я поддерживаю идею мирного сосуществования людей и мирного решения затянувшихся конфликтов. Люди должны жить в мире и безопасности и я верю, что мир наступит.

По указанным выше причинам, я хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».