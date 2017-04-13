В Азербайджане создаются новые учреждения социального обслуживания
2017-04-13 09:47 | www.oxu.az | 2
Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде подписал решение о создании новых учреждений социального обслуживания при Государственном фонде социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, согласно решению, при Государственном фонде социальной защиты созданы новые учреждения социального обслуживания:
1. Реабилитационный центр для несовершеннолетних с ограничениями по зрению.
2. Социальный приют и реабилитационное учреждение для несовершеннолетних, лишенных попечения и находящихся в состоянии социальной опасности.
3. Социальный приют для бездомных лиц старше 18 лет.