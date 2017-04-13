В Азербайджане создаются новые учреждения социального обслуживания

2017-04-13 09:47 | www.oxu.az | 2

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде подписал решение о создании новых учреждений социального обслуживания при Государственном фонде социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, согласно решению, при Государственном фонде социальной защиты созданы новые учреждения социального обслуживания:

1. Реабилитационный центр для несовершеннолетних с ограничениями по зрению.

2. Социальный приют и реабилитационное учреждение для несовершеннолетних, лишенных попечения и находящихся в состоянии социальной опасности.

3. Социальный приют для бездомных лиц старше 18 лет.

У.А.

