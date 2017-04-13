Apple создает гаджет для бесконтактного определения уровня глюкозы в крови

2017-04-13 09:55 | www.oxu.az | 3

Американская компания Apple создает устройства для лечения сахарного диабета.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал CNBC.

По информации источника телекомпании, специалисты занимаются разработкой устройств, которые смогут бесконтактным путем определять уровень глюкозы в крови. Речь идет о создании специальных сенсоров.

Секретная разработка проходит в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Измеритель глюкозы создает группа инженеров-биомедиков.

Один из источников сообщил, что оптические сенсоры установят на устройстве Apple Watch.

Н.О.