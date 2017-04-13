Глава МИД Франции посетит Узбекистан

2017-04-13 11:27 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эро прибывает в пятницу в Узбекистан с официальным визитом, сообщила в четверг пресс-служба узбекского МИД.

"В рамках визита запланированы встречи в Кабинете министров, министерстве иностранных дел Узбекистана и в других форматах", - говорится в сообщении.

В конце марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Францию с визитом.

Франция является одним из важных европейских партнеров Узбекистана. Между внешнеполитическими ведомствами стран регулярно проводятся политические консультации. Установлено межпарламентское сотрудничество.

Во Франции осуществляют деятельность Ассоциация по изучению искусства и истории эпохи Темуридов, ассоциация "Авиценна-Франция". Ряд университетов Узбекистана имеют соглашения и протоколы о сотрудничестве с ведущими вузами Франции.

Как сообщалось ранее, в начале марта президент Узбекистана Шавкат Мирзияев утвердил межправительственное узбекско-французское соглашение об учреждении и деятельности Французского агентства развития (ФАР) и его дочерней организации "Общество содействия и участия для экономического сотрудничества" (PROPARCO) на территории республики.

(Автор: Демир Азизов)