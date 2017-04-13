Иран ожидает от всех сторон ядерной сделки выполнения своих обязательств - МИД

2017-04-13 11:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми призвал все стороны соглашения по JCPOA - Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки) сохранить приверженность взятым на себя обязательствам, придерживаясь доброго намерения в качестве предварительного условия долгосрочности данного многостороннего документа.

Гасеми сказал, что Иран ожидает от всех заинтересованных сторон полного выполнения своих обязательств по ядерной сделке в конструктивной атмосфере, сообщает агентство IRNA.



«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подтверждало полное соблюдение Ираном условий ядерной сделки, и теперь, Тегеран ждет, что другие стороны будут выполнять свои обязательства, в том числе в вопросе снятия санкций», - заявил пресс-секретарь МИД.



По словам Гасеми, Иран хорошо осведомлен о своей ответственности в отношении развития оборонного потенциала для обеспечения национальной безопасности и содействия региональному миру и стабильности.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

(Автор: Эльмира Таривердиева)