Иран ожидает от всех сторон ядерной сделки выполнения своих обязательств - МИД
2017-04-13 11:28 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми призвал все стороны соглашения по JCPOA - Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки) сохранить приверженность взятым на себя обязательствам, придерживаясь доброго намерения в качестве предварительного условия долгосрочности данного многостороннего документа.
Гасеми сказал, что Иран ожидает от всех заинтересованных сторон полного выполнения своих обязательств по ядерной сделке в конструктивной атмосфере, сообщает агентство IRNA.
«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подтверждало полное соблюдение Ираном условий ядерной сделки, и теперь, Тегеран ждет, что другие стороны будут выполнять свои обязательства, в том числе в вопросе снятия санкций», - заявил пресс-секретарь МИД.
По словам Гасеми, Иран хорошо осведомлен о своей ответственности в отношении развития оборонного потенциала для обеспечения национальной безопасности и содействия региональному миру и стабильности.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.
Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
(Автор: Эльмира Таривердиева)