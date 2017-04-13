В 2016 году на модернизацию завода «Этилен-полиэтилен» было израсходовано 30 млн. евро

2017-04-13 11:27 | www.apa.az | 3

Модернизация на заводе «Этилен-полиэтилен» Производственное объединение «Азерхимия» осуществляет в три этапа, первый из которых завершится в октябре 2017 года, второй - в июле-августе 2018 года, а третий - летом 2019 года.

Как заявил глава Наблюдательного совета ПО «Азерхимия» Мухтар Бабаев, все работы ведутся в соответствии с графиком. По его словам, в 2016 году на модернизацию завода «Этилен-полиэтилен» было израсходовано 30 млн. евро. «В текущем году, буквально в ближайший месяц мы должны будем выплатить еще порядка 80 млн. евро за счет кредита».

М.Бабаев сообщил, что в результате проведенных работ по модернизации в октябре текущего года годовая мощность установки по выпуску пропилена увеличится с нынешних 60 тыс. тонн до 150 тыс. тонн. «По итогам второго этапа модернизации мощность установки будет доведена до 185-190 тыс. тонн в год».