«Газпромбанк»: В Азербайджане мы можем реализовать самые сложные проекты

2017-04-13 11:42 | www.apa.az | 3

«SOCAR Polymer представляет собой уникальный проект».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал первый вице-президент «Газпромбанк» Александр Казначеев в своем выступлении на собрании бизнес-миссии, находящейся с визитом в Баку. «В рамках сотрудничества с компанией SOCAR мы добились успеха в области проектного финансирования и реализовали уникальный проект SOCAR Polymer. Кроме того, мы являемся финансовыми консультантами проекта по созданию в Азербайджане газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса. В Азербайджане мы можем реализовать самые сложные и уникальные проекты».

А.Казначеев подчеркнул, что российская группа «Газпромбанк» готова предложить Азербайджану самые передовые технологии своих предприятий для производства конкурентоспособной продукции. Он напомнил, что банк стал членом российско-азербайджанского делового совета: «Мы обсудили с Азербайджаном ряд вопросов в области торгово-экономической и инвестиционной деятельности».