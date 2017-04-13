United вернет деньги за билеты всем пассажирам скандального рейса

2017-04-13 10:02 | www.oxu.az | 3

Американская авиакомпания United Airlines решила вернуть деньги за билеты всем пассажирам переполненного рейса 3411, с которого выволокли пассажира.

Как передает Oxu.Az, об этом перевозчик сообщил USA Today.

12 апреля гендиректор United Оскар Муньос в очередной раз извинился за инцидент. По словам руководителя компании, ему стыдно за то, что произошло. Он пообещал, что United больше никогда не будет силой ссаживать пассажиров с билетами.

Муньос также сообщил, что не собирается подавать в отставку. Ранее в интернете появилась петиция с требованием отставки руководства United, ее подписали больше 60 тыс. человек.

Как заявил гендиректор, его наняли, чтобы сделать United лучше. «Мы этим занимались, и я продолжу этим заниматься», - сказал Муньос.

Инцидент на борту самолета United Airlines произошел 9 апреля. Компания продала слишком много билетов и предложила нескольким пассажирам покинуть самолет за дополнительную компенсацию.

Добровольцев не нашлось, и тогда менеджер компании сам выбрал людей, которым следовало выйти из самолета. Один из них - врач Дэвид Дао - отказался, сославшись на то, что ему надо обязательно улететь, так как его ждут пациенты.

Дао силой ссадили с рейса. Видео, на котором его, кричащего, несут по самолету за руки и за ноги, разошлось по всему интернету. На United обрушился шквал критики в соцсетях. Инцидент прокомментировал даже президент США Дональд Трамп, назвав его «ужасным».

Н.О.