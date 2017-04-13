Российский экспортный центр откроет в Азербайджане торговый дом (версия 2)

2017-04-13 11:41 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Российский экспортный центр планирует в 2018 году открыть в Азербайджане торговый дом, сказал в четверг журналистам в Баку член правления, управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.

"Мы развиваем сеть наших торговых домов. Сейчас у нас уже четыре торговых дома в разных странах, еще несколько функционирует на базе торговых представительств РФ", - сказал он.

По словам Гусакова, всего в этом году планируется открыть четыре-пять новых торговых дома.

"Торговый дом - платформа, которую предприниматели могут использовать для продажи своих товаров. В Азербайджане мы в основном нацелимся на работу с малым и средним бизнесом", - сказал Гусаков.

В то же время, он добавил, что торговый дом в Азербайджане станет первым для РЭЦ на Южном Кавказе.

(Автор: Азад Гасанли)