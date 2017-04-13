Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания Центра отдыха в Баку - генпрокуратура

2017-04-13 11:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию относительно факта обрушения строящегося здания Центра отдыха Green City в Сабаильском районе Баку.

В прокуратуре Сабаильского района возбуждено уголовное дело по ст. 222.3 (нарушение правил безопасности ведения работ по планированию строительства, руководству им, а также сносу строительных объектов или проведению реконструкции в них, а равно горных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека) УК Азербайджана, сказал в четверг глава пресс-службы генпрокуратуры Эльдар Султанов.

Он также отметил, что назначены соответствующие экспертизы по делу, продолжаются оперативно-следственные меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц.

В результате произошедшего вчера обрушения здания Центра отдыха Green City из-под обломков были извлечены тела двух человек, четверо получили травмы различной степени. Одному из них помощь была оказана на месте, трое доставлены в Клинический медицинский центр. Состояние раненых оценивается как средней тяжести.

(Текст: Кямаля Сеидова)